美股周一焦點！睇實這指數會否追平歷史連跌紀錄

再有「古老指標」預示美股有危險，周一(3月11日)更是焦點！這就是為「道瓊斯運輸指數」。



截至上周五(3月8日)，該指數已連跌11個交易日，為1972年以來、即47年最長連跌紀錄。它始於1884年，早於大家熟悉的道指(1896年)，如今已有135年歷史，當中僅5次出現連跌11日，而史上最長連跌紀錄為12日。換言之，一旦周一再跌，就會追平歷史紀錄。(本文附圖)



事實上，該指數連跌多日惹起美國華爾街注視，因它一向反映着美國整體經濟健康狀況，同時可預示全球經濟。原因在於它是以運輸作主力，全球經濟好，對運輸的需求自然增加，反之亦然。



根據往績，以二次大戰後計，該指數連跌10日以上，主要發生在1966至1969年，當時正值越戰時期，大家熟悉的道指在1966年初創下當時新高後，就一直長期處於大型上落區間，介乎750點至1,000點左右。目前種種迹象亦顯示，美股同樣像處於大型上落區間。



美股早有「道氏理論」之說，已逾百年歷史。這是根據道瓊斯運輸指數與道瓊斯工業指數(道指)的互動所得出，通常運輸指數會較工業指數具前瞻性。換言之，運輸指數目前表現疲弱，很大程度預示道指短期內難以再創新高，甚至會跟隨陷入調整。

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