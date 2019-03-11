理文造紙：加大發展衛生紙業務　續投資海外市場

理文造紙(02314)首席執行官李文斌稱，中美貿易戰拖累去年業績表現，主要是去年下半年起美國進口的廢紙需加徵25%關稅，令其成本上升；此外，包裝紙需求正萎縮，令盈利下跌，而今年首兩個月包裝紙售價按年跌2至3%。



他透露，將會加大發展業務表現相對穩定的衛生紙。去年度衛生紙佔整體收入15%至16%，隨着江西廠房的新衛生紙生產線於年內投產，料可新增年產能達10萬噸，並成集團新的增長動力。



此外，集團亦會持續投資海外市場。今年資本開支將與往年相若，維持在20至30億元水平。



他又指，貿易戰令整體市場氣氣一般，近期國內紙價亦持續向下，惟他不會就紙價作任何預測。至於加價方面，則需視乎市場需求及貿易戰的結果，若然貿易戰結束才會有空間加價。



集團去年度派息比率跌至32%。李文斌坦言，去年派息變得保守主要是為應對市場氣氛轉差，對公司發展來說是屬於上策，但30%會是底線。另外，他又指，不排除日後會作回購。

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