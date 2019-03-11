美股6連跌難免？波音拖累 道期挫215點
2019年03月11日 17:20
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(Getty Images圖片)
美股周一(3月11日)起踏入夏令時間，開市及收市均提早1小時，惟恐怕以「跌市」序幕！道指期貨現時跌幅擴至215點，主要受道指成分股之一的波音拖累，該股在開市前延長交易時段大跌9.67%。
波音受累於埃塞俄比亞空難，涉及該公司製造的737 MAX 8客機。事件發生後，埃塞俄比亞航空宣布，將停飛所有波音737 MAX 8客機；中國民用航空局亦要求國內航空公司停飛同款客機。
事實上，美股今年是靠波音「單天保至尊」。在周一前，該股今年以來已累飆逾三成，貢獻了道指約800點升幅。如今波音有難，意味美股也不會好過。
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