【北水追蹤】內銀股騰訊受捧　內險股遭拋售

內地股市收復失地，港股亦見回穩，恒指今日(周一)收報28,503點，升274點，主板成交降至1,027億元。港股通成交額約132億元，按日減少43億元，佔主板成交額約12.8%。南下資金錄得淨流入27.9億元人民幣。



北水繼續買建設銀行(00939)，其港股通錄得淨流入約5.27億元，為全日淨流入金額最多的個股。工商銀行(01398)及中信銀行(00998)亦分別錄得淨流入約1.93億元及1.04億元。



騰訊控股(00700)為今日升市火車頭，收市彈高2.2%報354.8元，其港股通淨流入約1.04億元。部分內房股亦受捧，融創中國(01918)及中國金茂(00817)分別錄得約1.24億元及6,155萬元的港股通淨買盤支持。



部分內險股遭「北水」拋售，中國平安(02318)及中國太平(00966)分別錄得港股通淨沽出約1.28億元及8,472萬元，其中前者為全日淨流出金額最多的個股。



另外，石藥集團(01093)、中信証券(06030)及中芯國際(00981)港股通亦分別錄得淨沽出約4,743萬元、6,783萬元及2,005萬元。

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