新城悅：目標兩年內管理面積達到1億平方米

內地物業管理商新城悅(01755)截至去年底止管理面積達4,290萬平方米，按年增長18.2%。董事長兼首席執行官戚小明表示，目標兩年內管理面積達到1億平方米。



他指出，併購資本投入較大，但認為透過併購擴大規模是行業常態，上市後公司未有作大型併購，會在未來兩至三年積極尋找收購目標，但會先制定要求，不盲目為擴張而併購。



期內整體毛利率按年提升1.5個百分點至29.5%，當中物管服務毛利率由2017年的25.3%提升至27.8%。他解釋，主要由於交付5年內新項目佔比快速提升，2019至2020年關連公司新城發展(01030)及新城控股(601155.SH)部分已簽約即將交付項目，將陸續轉化為公司的管理面積。



另外，期內增值服務佔總收入36.3%，他期望透過發展智慧社區等，未來數年後增值服務收入佔比可增長至超過50%。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/