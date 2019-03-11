聯交所股權變動資料顯示，中國白銀集團(00815)於2019年3月5日獲富達128增持萬股，最新持股數目約1.29億股。



元亨燃氣(00332)於3月6日獲Champion Ever Ltd增持40萬股，最新持股數目約29.94億股。



冠亞商業(00104)於3月7日獲林金鳳增持14萬股，最新持股數目約4.43億股。



創業集團(02221)於3月8日獲朱勇軍增持11萬股，最新持股數目8,145萬股。



國際家居零售(01373)於3月6日及8日獲魏麗霞合共增持26萬股，最新持股數目約3.43億股。



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嘉年華國際(00996)於3月6日被CMBC International Holdings Ltd減持6,899萬股，最新持股數目約13.94億股。



天津發展(00882)於3月6日被中國再保險(01508)減持44萬股，最新持股數目5,356萬股。



新秀麗(01910)於3月7日被The Capital Group減持34萬股，最新持股數目約1.85億股。



福萊特玻璃(06865)於3月7日被MOVING LTD減持549萬股，最新持股數目1,700萬股。



中國資源交通(00269)於3月8日被馮浚榜減持185萬股，最新持股數目約8.35億股。



置富產業信託(00778)於3月6日及7日被ARA Asset Management (Fortune) Ltd合共減持350萬個信託單位，最新持有信託單位降至0。

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