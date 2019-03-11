股價今年累升逾40%！GoPro發布新機HERO 7 Black

外媒報道，沉寂了一段時間的美國運動相機GoPro全新HERO 7 Black正式上市銷售，香港零售價為3,300港元；而該公司股價今年至今累升逾41%，上周五收報6美元，升1.52%。



據了解，GoPro通過HERO 7 Black的HyperSmooth功能實現攝像內置機視頻穩定功能，能解決視頻抖動問題，甚至讓顛簸、顫動的冒險之旅都擁有平穩的畫面。顯然，公司是利用新科技，重新吸引消費者。



HERO 7 Black有多種視頻和照片模式，例如TimeWarp視頻（將長時間活動轉化為速度加快、如乘魔毯般的冒險視頻）與SuperPhoto（可分析場景並自動拍攝最佳照片）。



另外，HERO 7 Black也是GoPro首款可在Facebook和YouTube上進行流媒體直播的產品，便於用戶實時直播自己的生活故事。



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