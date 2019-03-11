新盤部署：啟岸加推92伙　兩周加逾一成

發展商推盤及加價信心大增。據一手銷售資訊網資料，恒基地產(00012)的紅磡啟岸繼上周六(3月9日)開售246伙全數火速沽清後，今日(3月11日)再度加推全新第4號價單，提供92個單位，實用面積255至381方呎，折實平均呎價約22,107元，較首張價單折實平均呎價19,977元高出逾一成。



價單顯示，加推單位折實售價介乎506.46萬至911.72萬元，呎價由約19,861至約24,454元。其中新推的30樓B5室，面積268方呎，折實呎價約23,906元，若與上周3號價單推出，相同座向、面積相若30樓B2室的折實呎價約23,051元比較，是次推出單位呎價高出約3.7%。

若與約兩周前首張價單比較，個別單位已顯著加價逾一成。其中今推30樓C2室，面積255方呎，折實呎價約24,454元，而1號價單推出的毗連C3室，面積270方呎，折實呎價約21,998元，是次推出單位呎價較之高出逾11%。



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