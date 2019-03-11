美投資大師：股市升浪僅抖氣　不是終結

外國傳媒報道，全球股市自去年12月底見底後，今年反彈浪似見短期頂部，惟有異象顯示，或許股市升浪僅抖氣，而不是終結。



美國投資大師、去年聖誕跌浪後明言今年升市重臨的Leuthold Group首席投資策略員Jim Paulsen，在接受訪問時表示，美國債市仍然乍現買股信號。



他說：「美國債息回落，即使在股市回升時，債息也沒有上升，商品價格則跟隨股市上揚。若單看債市，我認為股市及商品目前依然處於巨大復甦的階段。」



一般來說，債市與股市走勢相反，即債息升，與它走勢相反的債價跌，股市就應該上升，反之亦然。因債市主要反映避險情緒，股市則主要反映投資者能接受風險的程度。目前的異象是股市回穩，債價也沒有下跌(理應是下跌)。Paulsen解釋，單看表面是金融市場有下跌風險。不過，內裏的癥結是風險較低的美國10年期債息，與風險較高的企業債息差距收窄，即意味市場資金追捧較高風險的企業債，形成整體債息無甚變動。



換言之，市場接受信貸風險的能力有改善，並對未來10年通脹預期有所增加，而公債波動率指數(MOVE Index)亦顯示，債市波動程度已近歷史新低。



Paulsen指出，根據他的觀察，上述是利好股市的信號，因市場偏好風險，而今年以來債市及股市均出現差不多的互動，即股市由低位反彈，美國10年期債息也處於3厘以下。



簡而言之，股市估值上揚，債市亦不為所動，意味衰退並不是近在眼前，因為一旦市場預期衰退近了，債市會受追捧，令債價上升、債息下跌。他相信，今年夏季末段市場就會認同經濟仍有增長動力。

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