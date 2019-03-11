傳奇災難預言家：未來20年回報恐令人心碎　應投資...

外國傳媒報道，國際知名逆向投資者、曾準確預言過去兩次特大危機、被傳媒譽為「傳奇災難預言家」的GMO資產管理創辦人Jeremy Grantham近日警告，經歷了一個世紀的美好收成後，投資者應在接下來20年，對股市低迷回報感到厭煩。不過，他看好中國！



他說：「在過去100年，我們平均每年都能賺到或許6%回報，惟未來20年，平均每年實際回報可能僅約2至3%。若預測正確，這不會太痛苦，而是會令投資者心碎。」



事實上，數據顯示過去5年，標指平均每年回報達8.1%；道指則有大約9.1%回報；納指更達11.4%回報，美股確實已升至昂貴水平。根據2013年諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學著名教授席勒(Robert Shiller)自研的「周期調整市盈率(CAPE)」顯示，美股市盈率已屆30.04倍，遠高於歷史平均值16.61倍。



既然美股回報或遜色，未來投資甚麼最好？他建議投資包括中國在內的新興市場，估計平均回報6至8%。



或許香港投資者未太認識他，他於美國以至全球是非常有名氣的，曾準確預言2000年科網泡沫及2007年次按危機，再之前也於1980年代末期準確警告日本經濟泡沫。故此，他的言論舉足輕重。



他去年8月預期，接下來的冧市是漫長的心理折磨，例如先升10%，之後跌15%，再反彈12%，之後又挫14%。要歷時數年時間，才會累挫20至25%，不似會直線式暴瀉50%，惟這種「鋸齒狀」跌市更慘。

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