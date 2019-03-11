理財Campus：結婚人情有盈增值

今年為農曆「盲年」，傳統上不宜嫁娶，但年內仍有多個日子適宜辦喜事，有意拉埋天窗的情侶們不妨把握好時機！而新人們不論擺酒與否，都會收到親朋戚友贈送的人情、金器以至鑽飾等，究竟應如何把這些「祝福」增值？不妨聽聽專家教路。



●現金：儲蓄保險及定存夠穩陣

卓佳管理集團業務總監鍾建強稱，假設獲取人情共30萬元，扣除原本婚宴的開支後，估計剩下8萬至10萬元，他建議可考慮與伴侶一起買份保險，「結婚是對雙方的承諾，故建議選擇一些有保證回報的儲蓄保險。如供款兩年，於五年後取回本金及保證金。」他又建議，可將資金買入政府於下月一日推出的自願性醫療保險計劃，以保障將來的醫療開支。

另又可考慮自願性強積金供款，當中他看好亞洲股票基金。「另一好處是以月供形式供款，以平均成本法買入基金並分散風險。」



其他較穩健的方法是選擇做定存，據中銀香港網頁，已選用「中銀理財」的個人客戶，經網上銀行以等值5萬港元或以上開立3個月港元定存戶口，可享1.35%息率；6個月及12個月分別為1.65%及1.7%。



至於滙豐新開戶的運籌理財客戶，3個月的港元定存息率為1.45%，12個月及18個月分別為1.85%及1.90%。



除定存外，投資者可以考慮較進取的外匯投資。阿布扎比證券香港零售市場銷售總監陳欣建議，可投資日圓或商品貨幣如澳元、紐元、加元。他解釋，環球經濟增長放緩，料會令資金再度流入日圓避險。另他又看好紐元，因國家經濟數據較好，紐元長遠仍有上升趨勢。



另外，新人們或許會考慮趁升市投資股票，如手上有10萬元資金，應如何部署呢？信誠證券聯席董事張智威建議，可考慮買入與A股有關的交易所買賣基金(ETF)，如南方A50(02822)、安碩A50(02823)，因內地股市升勢如虹，A股ETF可跟隨內地股市的升勢。志昇証券研究部董事麥嘉嘉則指，未來恒指升勢有限，宜買入一些穩健的收息股，如息率近3厘的領展房產基金(00823)及香港中華煤氣(00003)等。



●金飾：金價短線料續跌 套現宜再等等

在婚宴上，男女雙方家人或喜愛以金飾作為「人情」，如新人想出售金飾套現，要注意部分零商商會收取手工費，以及留意金價走勢。



金價方面，陳欣指短線而言美國經濟數據做好，以致金價下滑，預期會跌至每安士1,280美元水平(近日徘徊1,300美元)。



雖然如此，但他長遠仍看好金價會回升，並解釋目前中美貿易戰仍存暗湧。「數據、股市做好都是因媒體吹捧，但全球經濟增長放緩是不爭事實。」長遠而言，黃金會發揮避難工具的作用，金價會有所回升，新人們如想賣出金飾套現，建議等金價回升才出售。市面上金行的買入、賣出價各有不同，新人們宜多作比較。



事實上，國際金價近年跑輸高風險資產，年內貶值約1%，去年則跌1.58%，但2017及2016年則分別升值逾13%及8.56%。



●鑽飾：回收價須睇多個因素

另一樣大熱的「人情」是鑽飾，但出售鑽飾則較黃金複雜，以周大福為例，公司只會回收集團旗下品牌的鑽石產品。顧客必須攜帶貨品的單據正本，若產品出售時附有鑽石鑑定證書亦必須一併提供。



在一般情況下，回收價是按產品的市價、購入產品的時間、佩戴狀況等打折回收；而顧客以舊產品換購新產品，其回收價亦會較直接套現為高。



保利香港拍賣珠寶及尚品部門主管施思指，公司於回收鑽石時，會留意4C標準，即切割(Cut)、淨度(Clarity)、成色(Colour)和卡數(Carat)。當中價值最高的是10卡以上、8箭及淨度為D的鑽石，其價值每年平均升值5至10%。而最保值的是彩鑽，如藍鑽石及粉紅鑽石。



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