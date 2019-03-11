新盤UPDATES：啟岸加推92單位　海之戀貨尾搶爆

樓市回復熾熱，帶動新盤反應持續理想，多個樓盤連錄成交，發展商取態變得進取，部分加推單位顯著加價。



●啟岸加推92伙 兩周加逾一成

據一手銷售資訊網資料，恒基地產(00012)的紅磡啟岸繼上周六(3月9日)開售246伙全數火速沽清後，周一(3月11日)再度加推全新第4號價單，提供92個單位，實用面積255至381方呎，折實平均呎價約22,107元，較約兩周前首張價單折實平均呎價19,977元高出逾一成。



價單顯示，加推單位折實售價介乎506.46萬至911.72萬元，呎價由約19,861至約24,454元。



●深水灣徑8號周五標售分層大宅

南豐集團等發展的壽臣山深水灣徑8號，剛上載全新銷售安排，以招標形式發售第1座5樓B室，單位實用面積3,641方呎，招標期為本周五上午10至11時。



●海之戀加價重推4伙 逾百組客搶購

樓市轉旺，貨尾盤加價重推亦吸引大批準買家搶購。長實集團(01113)旗下荃灣海之戀，其中4伙上周落實終止買賣合約，隨即加價11.7至18.9%，並安排周一(11日)重售。現場代理估計，共有約逾100組客蜂擁到場認購，場面熱鬧，全數單位已火速沽清。



該批單位中，加價幅度最多為第7座11樓C室，實用面積391方呎，2017年10月價單售價為822.5萬港元，上周加價至978萬元。而加幅最少為第7座36樓D室，面積513方呎，2017年9月價單售價1,112.3萬元，最新加至1,242.8萬元。



●華懋今年已售177伙 套現逾17億元

華懋集團銷售部總監吳崇武表示，樓市現時處於「大陽春」，交投暢旺，年初至今公司已售出約177個單位，金額逾17億元。



●粉嶺囍逸5伙特色戶改招標發售

據一手銷售資訊網資料，信和置業(00083)的粉嶺囍逸修改價單，其中5個特色單位改為以招標形式發售，其中第2座25樓D室，價單售價原為1,710.4萬元，呎價23,082元。



●匯璽三房戶逾4855萬沽 呎價2.87萬

據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)旗下西南九龍匯璽周一(3月11日)以4,855.46萬元售出該盤月鑽匯16樓A室三房戶，面積1,687方呎，呎價約28,782元。該盤同時修訂價單，其中2伙加價2%，其中海鑽匯11樓B室，面積1,854方呎，價單售價由6,374.2萬元，上調至6,501.7萬元。而面積相同的海鑽匯9樓B室，價單售價由6,185.8萬元增加至6,309.5萬元。



至於同系西半山巴丙頓山亦錄成交。中原地產西半山首席營業董事李巍表示，該盤18樓B室以3,344萬元易手，實用面積836方呎，三房套間隔，實用呎價4萬元。



●柏蔚山兩房戶售2117萬 創同類新高

新世界發展(00017)的北角柏蔚山沽出 1座30樓G室 兩房戶，實用面積614方呎，成交價2,117萬元，創同類單位新高，呎價34,479元。項目由開售至今，累售503伙，佔可售單位逾8成，套現逾118億元。

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