二手旺新屋苑跑出！尚悅交投癲升1.3倍　勁過藍籌盤

二手市旺，不少樓齡較新屋苑交投表現突出，個別更勝藍籌物業。元朗尚悅本月已錄18宗買賣，不單較2月全月激增約1.3倍，亦較新界上車指標天水圍嘉湖山莊暫錄15宗為多。



中原王勤學稱，由於尚悅目前仍有「六球」以下的兩房放盤，故受上車客青睞，剛過去的周末速錄7宗買賣。當中10座高層D室，反價10萬元後，以530萬元沽出，以實用面積357方呎計，呎價約14,846元。而全區3月首10日共有77宗交投，按月升幅達10倍。



該區世宙近期樓價同樣被推升。代理指出，項目本月錄得至少3宗買賣，2座低層戶，實用面積427方呎，以屋苑標準兩房戶新高價680萬元售出，呎價約15,925元。據了解，同類單位售價約半個月上升逾13%。



至於東涌區交投亦轉急。美聯李錦榮透露，入伙僅數年的東環，3月至今錄8宗成交，屋苑2B座高層一房戶，實用面積379方呎，獲上車客以580萬元購入，呎價約15,303元，為同類單位今年最高。而區內指標物業映灣園，期內同錄8宗個案。



而將軍澳本月二手成交量更率先突破百宗水平。代理透露，CAPRI已錄4宗買賣，當中7座低層C室兩房戶，以885萬元售出，以實用面積532方呎計，呎價約16,635元。單位三年多升值約32%。



即使是市區迷你盤，亦不乏買家追捧。富誠地產孫偉文指出，鑽石山鑽嶺剛連錄兩宗交投，一個中層H室一房戶，實用面積239方呎，成交價470萬元，呎價約19,665元，約3年半升值26.3%。而另一個低層實用面積198方呎單位，則獲買家以368萬元購入，樓價2015年9月至今升幅不足5%。

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