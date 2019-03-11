財經評論：央行變鴿港匯弱　經濟隱患難再掩

全球央行近期非比尋常地極速「轉鴿」，由去年底「偏鷹」預料今年加息步伐持續，到近期強調耐心等待，令市場開始質疑有否難言之隱，經濟潛藏隱患是否很快浮面，故不得不被迫變調？目前央行似是「十個沙煲九個蓋」，終有穿煲的一日，投資者宜提高警惕。



環顧全球，美國聯儲局主席鮑威爾重申，正觀察全球經濟放緩，尤其歐洲及中國對美國經濟的影響，強調不急於調整利率。歐央行行長德拉吉上周狠削區內今年經濟預測，由1.7%大降至1.1%，並將加息預期延至年底。近年利率步伐緊跟美國的加拿大央行近期指出，由於去年底經濟突變，故不得不暫停收水。中國及英國也分別面對貿易戰帶來的經濟放緩及脫歐未明朗，貨幣政策焉能收緊？



對於不少人來說，央行鬆水喉固然可喜，惟態度轉變之快，卻難掩憂慮，難道全球已不知不覺間陷入「日式危機」，央行如夢初醒，在市場未察覺前，要急速撥亂反正？一旦如此，金融市場短期雖靠穩，惟長遠回報堪憂。事實上，多國經濟總量加起來是全球第二的歐元區明顯疲憊不堪，央行雖已出盡法寶救市，但經濟竟瀕臨衰退，債務既高企，通脹又低迷，與日本上世紀九十年代後雷同。這意味着包括香港在內的全球發達地區低利率恐「半永久化」，經濟也會半生不死。



美元近期強勢或能佐證歐洲面臨的危機非同小可。回看聯儲局於一月底轉軚表明不急於加息，理論上美元應回落，以反映相關言論，美國總統特朗普亦強調不要「強美元」。惟事實恰恰相反，美元近日更曾升穿去年11月高位。除避險因素外，關鍵在於持有歐洲資產回報偏低、甚至是負值，令美元資產仍具吸引力，即所謂「套息交易」。這是指借入低利率貨幣，例如日圓、歐元，然後轉換成高利率貨幣，例如美元，從而賺取息差。數據顯示，流入這種交易策略的資金在本季激增，並達到數年來的高位。



同一道理，由於香港利率低於美國，套息交易使港元匯價疲弱，甚至跌至7.85官方底線，須金管局出手捍衞聯匯，為七個月來首見。資金傾向流入美元套利，在在反映港、歐、日等經濟未如理想，游資找不到更佳回報，傾向賺取微薄息差。



由此可見，全球資金的最後堡壘已是美元，惟美國首季經濟增長有迹象會大幅放緩，屆時恐連美元也會備受質疑。央行極速轉軚，潛藏的啟示相信很快揭盅，此時此刻投資宜謹慎。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/