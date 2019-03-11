夜市UPDATES：道指跌幅近全數收復　港夜期高水百點

美股有驚無險，雖然早段受累於波音勁跌，道指低開250點，但跌幅迅速收窄，目前僅跌20點至25,420點；標指報2,762點，升13點；納指報7,491點，升83點或1.12%。美股開市後，港股期指夜市抽升，報28,605點，升120點，高水102點。



短短五個月內波音737 Max系列飛機遭遇的第二次空難，印尼停飛相關機型，波音公司股價最多跌13%，目前跌8%。



蘋果公司股價上漲逾2%，此前美銀美林認為這隻股票近期的回調為投資者提供了機會，因此決定將該股評級從中性上調至買入。其他大型科技股向好，Facebook升逾2%；亞馬遜漲1%。



疲弱的美國就業報告加重對全球經濟的擔，上周美股連跌五日，而本周有「恐怖數據」之稱的零售銷售數據則起到穩定作用。



美國1月零售銷售數據上升0.2%，好於預期的零增長，較12月數據大幅反彈。由於消費支出佔美國經濟產出的70%左右，數據常在金融市場掀起「驚濤巨浪」，因此被稱為「恐怖數據」。



另外，美聯儲主席鮑威爾稱「不急於」再次調整利率水平，當前利率水平「適當」且「大致中性」。



英國外交大臣Jeremy Hunt指，若周二議會第二次投票拒絕政府的脫歐協議，英國脫歐道路可能逆轉。英鎊兌美元短線拉升至1.3077。歐股全線向下，英股跌0.56%；德股跌0.34%；法股跌0.57%。



【21:30】美股周一早段個別發展，道指受波音公司股價下挫拖累，大幅低開242點，報25,208點。不過，整體大市走勢靠穩，納指更漲34點，報7,442點。



波音737 Max 8客機5個月內涉及兩宗空難，多家航空公司宣布停飛該款客機，消息拖累生產商波音公司股價應聲急挫，早段瀉13.49%，報365.55美元，創2001年即市最大跌幅。



蘋果公司(Apple Inc.)獲美銀美林調高投資評級，由「中性」上調至「買入」，目標價調高超過一成，由180美元調升至210美元。Apple股價早段報175.71美元，升1.62%。



晶片商Nvidia同意斥資69億美元現金收購同業Mellanox Technologies，每股作價125美元，較上周五收市溢價14%，交易料有助Nvidia擴展數據中心相關業務。



另外，經典牛仔褲品牌Levi Strauss & Co申請首次公開招股(IPO)，計劃以每股14至16美元發售3,670萬股，涉資最多5.872億美元(約45.8億港元)，當中大部分由現有股東售出，公司料獲1.066億美元資金。

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