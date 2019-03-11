【獨家專訪】星級分析員卓百德：港樓最多再跌6%就見底

星級分析員、Portwood Capital董事總經理卓百德(Peter Churchouse)1月時曾預期今年環球經濟將會出現衰退，然而最近他卻「轉軚」，指由於有新證據出現，因此預料今年經濟只會放緩、不會衰退。他又說，相信香港樓價再下跌約6%之後，有望確認調整完畢。



他接受《東網》專訪時表示，4至5個月前，無論中國或其他地區的採購經理指數(PMI)、出口數字、中美貿易戰等，均令人憂慮經濟會發生意外。此外，美國國債孳息率曲線去年12月時出現部分「倒掛」，即短期債息高於長期債息，為逾10年來首次，而債券孳息曲線「倒掛」往往預示經濟會出現衰退。



不過，近月孳息曲線轉趨正常化，10年期美國國債孳息率約2.65厘，高於兩年期的2.47厘。卓百德表示，今年全球經濟或因英國脫歐等問題而增長減慢，但肯定的是衰退的陰霾已經消散。實際上，宏觀情況較去年第4季有所改善，例如美國聯儲局「放鴿」、過去約2個月新興市場股市均錄得資金淨流入、香港股市早前趁勢上升等。



對香港經濟而言，他認為最好消息莫過於中美貿易戰預期不會退一步惡化，以及人民幣兌美元匯價由數個月前約6.9水平，反覆走強至最近約6.7水平。人民幣匯價轉強增加內地居民訪港意欲，惠及香港零售銷售。



至於香港樓市，他預期樓價自去年8月高位累積下跌約一成二至一成五便會調整完畢，目前已累積回落約9至10%，即使再下跌，跌幅最多只有6%。他又說，住宅供應短缺是香港長期問題，雖然政府樂觀預測私人住宅供應量每年可達2萬個，但政府長期多估23%。今年私人住宅供應量最多是1.65萬個，直言「供應短缺下，就算唔係經濟學博士，都知道樓價會升。」



此外，去年第4季香港錄得262宗負資產個案，為兩年來首次，但卓百德認為現時負資產僅屬小數目，而且新批按揭貸款成數平均低於五成，相信負資產數字很難再有明顯增加，對樓市影響非常有限。

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