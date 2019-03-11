美團：摩拜將關閉大部分海外業務

美團點評(03690)於去年4月完成收購共享單車服務品牌摩拜，首席財務官兼高級副總裁陳少暉於分析員會議上透露，摩拜未來將關閉大部分海外業務，以專注發展內地業務。



他又透露，集團正進行組織調整及整合業務以提高管理效率，包括將摩拜應用程式併入美團應用，從而將用戶引流。期內，涉及摩拜相關商標減值撥備減值撥備及海外重組減值撥備分別達13.46億元人民幣(下同)及3.58億元。他相信，未來會提高網約車和共享單車業務的營運效率，去年已逐漸看到按季虧損減少，有信心未來虧損將持續收窄。



不少分析師關注行業競爭情況，聯合創始人、董事長兼首席執行官王興表示，美團現時市場佔有率約60%，競爭對手有意進軍的三至五線等低線城市，美團早在該等城市早已建立品牌形象及完善配送網絡。

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