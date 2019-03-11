Apple第3次下調中國市場售價　谷iPhone XS銷量

內媒報道，蘇寧易購以及蘇寧易購天貓旗艦店於3月5日起，率先下調iPhone XS產品售價。



在第3輪價格調整後，天貓蘇寧易購旗艦店上iPhone XS 64G、256G售價較官網直降1,400元人民幣(下同)，分別為7,299元、8,699元；iPhone 8 64G售價更不足4,000元。



此外，中國移動手機旗艦店在天貓上架256G iPhone XS MAX，網上僅在天貓銷售，售價僅9,288元，價格已創新低。



京東也表示，為了回饋消費者，對部分Apple產品開啟促銷活動，其中針對iPhone XS及iPhone XS Max進行價格調整：iPhone XS Max官網價最高直降1,700元，搶低至7,999元，iPhone XS亦搶低至7,399元起。



有報道指，自3月5日下午5時，iPhone啟動第三輪減價以來，截至3月7日，iPhone在天貓整體銷量按年飆150%，其中以iPhone XS Max銷量最佳，按月大升230%。



除了直接減價，為了提振iPhone在中國市場的銷量，蘋果中國官網還推出全新的「以舊換新」活動，除了支持蘋果產品外，還支持華為、OPPO、三星、vivo、小米等品牌在內的眾多舊款機型。

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