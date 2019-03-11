樓價UPDATES︰將軍澳中心本月錄7宗買賣

將軍澳中心本月交投暢旺，至今暫錄約7宗成交，快將追平上月全月10宗水平，平均實用呎價則升至16,743元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●淺水灣麗景園錄本月首宗租賃個案。屋苑2座高層戶，實用面積約2,049方呎，以三房包括套房設計，享海景，以9萬元租出，實用呎租約44元。物業現時有5個租盤，意向月租11萬元起。



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九龍區

●將軍澳中心1座高層H室，實用面積465方呎，採兩房間隔，座向西南方，外望開揚景觀。單位今年1月份開價840萬元，減價25萬元後，仍以同類型單位新高價815萬元易手，實用呎價17,527元。屋苑對上一宗同戶型成交於本月初錄得，當時6座中層H室以793萬元易手，實用呎價17,054元。



●長沙灣泓景臺6座低層G室，以兩房間隔，向東望園景，實用面積約473方呎。業主以約2.2萬元放租兩個月後，終獲外區人士以2.05萬元承租，實用呎租約43元。



●長沙灣喜韻1座低層A室，向東南，以三房包括套房間隔，實用面積約730方呎。上址以1,200萬元放盤3個月，議價後減價12萬元，獲買家以約1,188萬元承接，實用呎價約16,274元。上址2014年12年購入價約831.7萬元，5年多升值約42.8%。



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新界區

●屯門市廣場4座高層K室，實用面積393方呎，以兩房設計，獲區外首置人士以一筆過付款購入，成交價500萬元，實用呎價為12,723元，稍低市場價成交。上址為原業主於2016年以約346.8萬購入，期內升值44%。



●天水圍嘉湖山莊美湖居3座高層F室，實用面積441方呎，以兩房間隔。有外區人士鍾情房廳座擁開揚濕地公園景觀，加上業主已減價20萬元，決定以530萬元購入作自用，實用呎價為12,018元。原業主於2016年以約333萬元買入，期內帳面獲利約197萬元。



●西貢匡湖居4期G段單號屋，實用面積1,323方呎，以2,480萬元沽出，實用呎價18,745元，原業主持貨9年多，帳面獲利965萬元。



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