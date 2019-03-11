專登將庫克叫做Tim Apple？特朗普：實情是...

美國總統特朗普最新在其社交媒體Twitter帳戶留言，為蘋果公司(Apple Inc.)行政總裁庫克(Tim Cook)「改花名」解畫！



他說：「在最近舉行的企業高管圓桌會議上，正式介紹Apple的Tim Cook之後不久，我很快將Tim+Apple稱為Tim/Apple，這是一種節省時間和文字的簡單方法。假新聞媒體則在一切事上貶低，把它說成了另一個糟糕的特朗普故事！」



事緣特朗普在美國勞工政策諮詢委員會上，將庫克叫作「Tim Apple」，隨即被不少媒體報道他讀錯別人名字，又為企業巨頭「改花名」，因去年3月他才將美國航天工程和國防企業洛歇馬丁(Lockheed Martin)的行政總裁Marillyn Hewson，誤叫為「Marillyn Lockheed」；又曾改貝索斯(Bezos)新「花名」，稱他為「笨蛋(Bozo)」。特朗普甚至曾弄錯妻子的名字，去年在Twitter上公布妻子梅拉妮亞(Melania)已完成腎臟手術並出院的消息，誤把她的名字串成「Melanie」。



有網民笑指，其他企業家也可以改名，如微軟創辦人蓋茨可叫做「Bill Microsoft」。

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