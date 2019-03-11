天津創環簽訂河北石家莊污水處理項目

天津創業環保(01065)與姊妹公司河北國控、中建三局第三建設公司、天津市政院及河北槁城經濟委員會，簽訂河北省石家莊市槁城區區域水環境綜合提升工程PPP項目，估計項目總投資額約7.24億元人民幣(下同)。



該PPP項目包括三個子項目：即新建槁城區農村生活污水治理項目、新建槁城區張家莊鎮東蒲城污水處理廠及配套工程、石家莊市槁城區水處理中心(振興污水處理廠)提標改造項目。



為推進PPP項目，各方同意成立項目公司，註冊資本為2.17億元，其中天津創業環保將出資1.28億元，佔項目公司59%權益，另河北國控則出資約6,524萬元，佔註冊資本30%，政府方出資約2,174萬元，佔項目公司約10%權益，另中建三局第三建設公司及天津市政院的出資則各佔項目公司0.9%及0.1%註冊資本。



由於天津創業環保最終控股公司天津城投持有河北國控40%權，故屬關連交易。

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