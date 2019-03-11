由南美到南極　時富黎永良36日洗滌心靈之旅

時富金融優越投資部顧問黎永良(Peter)早前同老婆及親戚去咗36日南美和南極之旅，夠晒難忘同洗滌心靈！



佢話佢哋一行9人冇喺香港跟團，而係喺意大利羅馬飛去南美洲，遍遊阿根廷、烏拉圭及智利等國家，再跟當地郵輪去咗8日南極，使費大約係香港跟團嘅八折吧。佢喺阿根廷品嘗過平至15美元(約117港元)嘅10安士頂級牛扒、睇過「世界新七大自然奇景」之一嘅伊瓜蘇瀑布、亦坐火車去過全球最南端城市烏斯懷亞(Ushuaia)，可謂眼界大開。



而第一次去南極嘅佢最難忘喺南極附近同鯨魚、企鵝及海獅等動物好親近，而且四圍都係雪白嘅山景、浮冰，空氣格外清新。佢話南極係全世界最大風、最環保嘅地方，一般人唔可以上岸，加上幾乎冇網絡，不能上網，所以喺南極全程都係與世隔絕，唔使睇股市，好清靜咁話。



不過今次旅行，唔係Peter最長一次旅行，早喺1997年嗰陣，佢同太太及兩個讀緊中學嘅仔仔，一齊用咗兩個月嘅時間環遊世界，由東向西，遊歷澳洲、美國、歐洲及東南亞，再返香港，夠晒充實。佢建議大家趁年輕要多啲去旅行，讀萬卷書不如行萬里路嘛。依家佢各大洲都去過晒，下一個想去嘅地方係北極。絲絲祝佢早日圓夢！



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