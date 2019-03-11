【名家筆陣】莊太量：中國增購美貨挑戰多

美國總統特朗普發動貿易戰，其中一個藉口是龐大的對華貿易赤字。多個報道曾指，內地將較大幅度增加向美國進口貨品，以大幅削減對華貿赤，計劃是否可行？



特朗普認為，中國在兩國貿易中佔便宜，於是向內地徵收關稅。惟上周美方公布的貿易數據顯示，貿戰開打1年，美國貿赤卻再惡化。去年美國商品貿赤為8,910億美元，按年升12.4%，創十年新高；當中對華商品貿赤按年升11.6%，達4,192億美元，更創歷史新高。



有趣的是，去年貿赤惡化的推手很可能就是貿戰：擔心關稅再升級，美國買家提早購買中國貨。上月底中美高級別談判後，美方稱談判進展良好，暫緩調高關稅。早前主流外媒指，中方考慮未來6年，逐步增加向美國進口，共增購1萬億美元的美國貨，期望於2024年將貿赤降至零。



增購美國貨計劃是否可行？首先要解決錢從何來。方案之一是中央推動積極的財策。較樂觀的情景是，內地財政擴張下消費上升，抵銷進口大增對經濟增長的負面影響；就美方而言，出口增加定能刺激經濟。



惟上述僅是教科書式的情景，與現實落差頗大。早年作為出口導向型經濟體，中國坐擁大額經常帳盈餘。2007年高峰時，經常帳盈餘佔GDP近10%，但近年已收窄，稍後公布的2018年數字，料跌至不足1%；當中去年內地整體貿易順差按年收窄16.2%，至3,518億美元。



若大幅度向美國增加入口，貿易順差勢必再收窄，亦可能出現自1994年以來，首次經常帳赤字。據國際收支的恒等式，經常帳加資本帳的總和為零。若內地經常帳持續赤字，便需海外資本流入以維持國際收支平衡，否則人幣便會面臨貶值壓力，這不是中美雙方樂見。



為避免上述問題，其中一個解決方向是內地一方面擴大向美國進口，同時向其他國家減少進口，減輕經常帳赤字的壓力。同質性較高的產品，包括石油等能源商品及大豆等農產品都是合適的選擇，但此舉或會惹來其他貿易夥伴的不滿。



另一個要解決的問題是貨從何來。上述增購計劃相當於增加美國出口至中國的貨物價值2至3倍，單靠買入石油及大豆絕不足以達標，美國生產力能否於數年間飆升亦是疑問。方案之一是加大高價值的高科技產品出口，但又會觸及美方對知識產權、強迫技術轉移等疑慮。



透過協商增加美國對華出口，以解決兩國貿易不平衡問題、中止貿戰，對全球經濟皆有利。惟增購美國貨計劃有很多執行上的困難和挑戰，短時間難以解決；而早前美朝峰會上，美方聲稱取得重大進展下仍破裂收場，故能否達成最終協議仍有懸念。



(香港中文大學經濟學系講師葉德生參與本文)





香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長 莊太量

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