【名家筆陣】梁彥穎：借鑑諸葛亮學投資

諸葛亮是備受尊崇的中國歷史人物。名文記載，就連自詡十全老人的乾隆皇帝， 也對他推崇備至，寫了這句話：「端推諸葛是完人」，服膺諸葛亮是一代完人。「才須學也，非學無以廣才」。



據秦濤博士對諸葛亮寫給自己兒子《誡子書》的分析，諸葛亮雖先天聰慧，但若非加上自己的獨特學習方法，難以成為一代完人。故我們應借鑑諸葛亮，提升自己的投資技巧。



首先，諸葛亮認為，「非寧靜無以致遠，夫學須靜也。」寧靜致遠，除了心無旁騖，還要暫時掏空一切所知的知識和經驗，不受拘束地學習新概念及新知識。不懂得寧靜的道理，只仗着當初尚有6、7成準確的投資方法，每天都不斷地消耗，不懂與時並進地吸收與融合新知識，一旦舊方法被人用多了，就自然變得5成「準確」(即變得沒用了)。



第二，學習需常常以文會友。新投資工具及方法湧現，要多些與行家朋友交換消息及心得。「年與時馳，意與日去，遂成枯落，多不接世，悲守窮廬，將復何及！」



最後，學習要「觀其大略」。略就是每種投資方法的靈魂，弄清楚了，才能學得快及學得活。務於精熟但不求甚解的背誦就只是為了向人炫耀專業知識，是經不起實戰的考驗。



以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排。





羽白資產管理財富管理總監 梁彥穎



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