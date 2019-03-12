古勝：科網股值博率不俗

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，上周尾段港股急跌兩日，恒指周一跟隨A股反彈，回升274點收報28,503點，可惜未能重上20天線28,597點阻力，主板成交降至1,027億元。古勝之前講過，如果大市跌穿20日線或縮到千億元樓下，大家就要小心，同時要睇實兩隻指標股騰訊(00700)同港交所(00388)走勢，如果四個因素全部呈利淡結果，就真係要全面撤退！



周一兩大指標股分別做好，當中騰訊受惠於國家廣電總局公布第8批遊戲，其中集團的《尋仙2》獲批；而港交所則公布將推MSCI中國A股指數期貨。表面睇兩股都彈得唔錯，但今轉究竟係最後一升抑或整固完再上，就真係要拭目以待。



不過，其實現階段的指數上落已經反映唔到實際市況，好似近期港股回調，但見部分板塊依然升得唔錯，好似軟件股近排默默地反覆上揚，鑊氣唔錯，金蝶國際(00268)、金山軟件(03888)及美圖公司(01357)股價周一分別升6.4至9.5%，大幅跑贏大市。



軟件股喺今浪升市中，算是防守力較強板塊之一。由於行業未見有重大利好消息，咁究竟資金係炒板塊追落後、現價估值吸引定係真係有後着呢？講到尾買貨原因其實唔緊要，最重要係順勢而為，既然板塊有勢，不妨順勢買番些少。



當中以具備雲概念的金蝶最值博，事關內地中小型企業普遍採用較便宜的雲端服務去管理自身財務及行政，令集團盈利前景具一定保證，其股價自年初在6元水平反覆升至周一高見9.78元，短期若能在成交配合下衝穿10元關，隨時再展新升浪，值得喺9元水平小注跟進，跌穿20天線8.6元止蝕。



另外，在下主力推介的5G概念股同樣乘勢反彈，中國鐵塔(00788)、中國通信服務(00552)及中興通訊(00763)分別升1.7至3.9%不等。基於內地明確表示會以推動5G、人工智能及大數據等高端科技以發展經濟，故結論就係逢低吸納作中線部署，最重要係買貨唔使急，要見有低位先好入市。事關板塊擺明係慢火煎魚、長升長有格局，但短期跟隨大市波動難免。



另外，首日染藍的創科實業(00669)周一最低見49.1元，之後跌幅收窄至1.4%報50.75元，險守50元關。有人話近年逢親「染藍」的股份多數無運行，但投資豈能一本通書睇到老，好似去年九月染藍後的申洲國際(02313)及中國生物製藥(01177)股價均告回調，雖然中生製藥仍較染藍前低逾兩成，惟申洲已重上紅底價，可見無話染藍後就一定會不利股價，始終都係要睇番公司的基本因素。



回說出口北美洲及歐洲市場的創科，短期股價走勢受中美貿易談判拖累，前景一般，短期能否守穩20天線約50元水平成後市關鍵，未有貨者宜先行觀望。

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