林嘉麒：慎防今輪反彈浪告終

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒在東方產經「專家點評」專欄表示，港股上周五現調整，恒指一度回至28,201點，曾跌穿過250天線，走勢曾令投資者擔心。上周五美股表現一般，恒指周一輕微高開，曾經低見過28,240點，貼近過250天線(28,197點)。在內地股市發力下，收市重上28,500點水平。



從兩日走勢看，250天線見初步支持，惟上周五所造成的下跌裂口(28,533至28,772點)一日未成功回補，短線恒指反彈仍會乏力。當恒指重上28,772點以上企穩後，料可延續早前強勢。



有外媒指，上周是全球經濟「最暗一周」，中國、美國或德國等PMI數據慘不忍睹。中國2月CPI連續三個月處於「1時代」，PPI仍在低位徘徊；美國非農新增職位僅得2萬個。早前市場一直憧憬內地貨幣政策寬鬆，惟國家2月新增人民幣信貸只有8,858億元，社融環比大跌，只得7,030億元。



今年大市投資氣氛是靠「憧憬」而得來，看過2月份失望的經濟數據後，投資者變得較理性。當然，2月份是中國農曆新年，情況較特殊。現實點看，中美貿易暫時只屬停火，未有第二輪關稅實施，仍有待雙方收窄分歧。中美兩國2月份的貿易數據均令人失望，可知現時貿易問題有多大。



實體經濟未好是意料之內，未來數據將來進一步轉差。慶幸的是，淡友未敢在中美貿易協議簽妥前動手，短期大市低位會有承接力。



另一憧憬是，有關聯儲局的日後舉動。主席鮑威爾上周五指，經濟前景並不要求聯儲局立即調整利率，而縮表細節將很快公布。近期聯儲局政策思路正出現重大變化，由目的為貨幣利率正常化，退後到縮表，到未來經濟考慮。市場對於年內加息預期降低，有利短期股市。



恒指上兩周多番未能藉好消息刺激反而乏力向上挑戰，上周筆者曾建議大家先行獲行或減持股份。未有做到的，也未需要擔心，在恒指等待月內中美貿易協議消息時，指數理應守於250天線附近，或2月15日的陰燭(即27,800點水平)。



不過，回顧2018年的兩會，在會議結束前中港股市就開始調整，希望今年歷史不再重演。假若27,800點水平失守後持續向下，恒指這一輪熊二反彈也告終，相信屆時要再下試更低水平。再悲觀一點，未來大市再配合上文提到的負面經濟數據及投資情緒，在一切歸零的情況下，今年以來的升幅很大機會一筆勾銷。現時持貨者應趁短期反彈略為減少持倉，未有貨的也切忌高追。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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