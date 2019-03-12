陳蓓敏：早作布局　雅居樂發展佔先機

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏在東方產經「專家點評」專欄表示，上周五美股變化不大，道指上周五跌22點，連跌六日後，顯見跌幅收窄，拒絕向下。美國2月非農新增職位只有2萬個，料受美政府停擺和中國農曆年假期因素影響。



全國兩會上中央將落實多項重大事項立法，其中計有房地產稅法，即令內房股滑梯式下跌。投行報告均稱，現階段仍屬起草，尚未審該，預計2023年前相關稅改穩定推行，料內房板塊調整鞏固後有反彈空間。



雖然中美貿易談判下次會面時間未訂，但中方商務部副部長提及中美雙方在談判中取得實質進展，言詞樂觀，惟中美雙方一日未有共識，市場繼續受好淡言論拉扯。



隨着滬綜指周一重返3,000點關口，恒指上周累跌千點，亦反彈274點，守穩250天線上，短線於28,200至28,750點區間上落。



雅居樂集團(03383)公布2月份預售金額合共71.5億元人民幣，按年增加28.6%。今年首兩個月累積預售金額為133億元人民幣，按年升7.8%。近期深圳多家銀行下調房貸利率，料可提高投資者入市意欲。



雖然房產稅稅改驚嚇市場，但料中央推行政策會以穩為先。雅居樂去年上半年業績不俗，雖然去年下半年有項目發生停工事件，但只屬個別事件。在粵港澳大灣區布局上，佔集團土儲逾三成，顯見未來發展商機。建議候低吸納，目標價12.8元，止蝕9.24元。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082)

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