歐宸銘：業績未抱期望　恒指乏力

海通國際證券財富管理投資策略經理歐宸銘在東方產經「專家點評」專欄中表示，受貿易關稅、內地消費水平減速以及全球經濟增長放緩影響，中國近期的貿易數據較為疲弱。上周中國海關總署公布，以美元計價中國2月出口按年跌20.7%，進口跌5.2%，跌幅超出市場預期，貿易順差由前值的391.6億美元，大幅降至41.2億美元。



我們認為，內地經濟數據向下，貿易關稅並不是唯一的主要推手，反而市場的不確定性和投資放緩才是真正的主要阻力。我們預期就算在本月下旬或4月時，中美雙方有望在貿易談判上達成若干協議，其對股市的正面影響不會有市場所期望的高，因為投資者真正着墨的是全球經濟的調整時間以及幅度。



就現階段來看，沒有一個國家的經濟數濟是穩中向好的，美國聯儲局立場轉鴿，非農數據差於預期；中國M2增長放緩，貿易數據遜預期、歐洲一改口風表明今年內不加息，更提速推出新一輪定向長期再融資計劃。各個大經濟體系的主張採取被動策略，凸顯出現階段市場對經濟局勢的判斷與擔憂。



香港市場方面，港匯再度觸發7.85弱方兌換保證，金管局再次在市場買入港元，以平衡匯率機制，對上一次金管局沽美元買港元的周期為2018年4月12日首次出手，至8月28日完結，期間金管局曾出手27次。當時恒指4月份高位約為30,000點，8月下旬徘徊在約27,000點水平。



我們預計，現時港元和美元之間息差仍然保持較大的差距，市場套息活動會持續進行，拉低銀行體系結餘，或有可能再次牽動市場情緒，淡友借勢出擊。短期而言，恒指增長動力或欠奉，市場對企業業績亦未抱有太大期望，現階段恒指雖然仍守在250天線以上，但經濟下行壓力依然，短線支持為28,000點。



海通國際證券財富管理投資策略經理 歐宸銘(作者為註冊持牌人士)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

