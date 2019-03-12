東方日報B2：新盤大陽春　啟岸兩周加價11%

樓市全面復甦，一手交投升幅驚人，更有發展商直言現時樓市正處於「大陽春」。另外，上周六開盤熱銷的紅磡啟岸，周一(11日)再提價加推92伙，折實平均呎價約22,107港元，較兩周前開價大幅高逾一成，反映發展商對市況信心大增。



隨着市況反彈，全港新盤本月首11日速錄約900伙成交，按月同期大幅增加超過4倍，更提早超越上月全月成績。



發展商開盤定價取態亦見回勇。該盤上周開售的246伙，當中不少為加價加推單位，整批折實平均呎價逾兩萬元，但全數單位即日售罄。恒基地產(00012)料周內乘勢進行次輪銷售，推出第4號價單，實用面積255至381方呎，折實售價介乎506.46萬至911.72萬元，呎價約19,861至約24,454元，料再度加價3%至4%。



價單顯示，新推的30樓B5室，面積268方呎，折實呎價約23,906元。而上周3號價單推出的相同座向及面積相若的30樓B2室，折實呎價約23,051元，相比下，單位呎價高出約3.7%。



與約兩周前首張價單比較，加價幅度更明顯。加推的同層C2室，面積255方呎，折實呎價約24,454元，而首張1號價單推出的毗連C3室，面積270方呎，折實呎價約21,998元，新推單位呎價升逾11%。



即使貨尾盤加價重推，亦吸引大批準買家搶購。長實集團(01113)的荃灣海之戀，有4伙上周落實終止買賣合約，發展商隨即加價11.7%至18.9%，安排周一重售。



地產代理透露，周一早上共有逾100組買家蜂擁到場認購抽籤，場面熱鬧情況，直逼全新盤開售，該批單位火速沽清。當中加價幅度最多為第7座11樓C室，實用面積391方呎，價單售價由2017年的822.5萬元增至978萬元。



長實地產投資董事郭子威稱，因應市場氣氛火熱，項目二期早前封盤的11伙，短期將會重推。



至於各區銷售中樓盤交投加快。新鴻基地產(00016)的大埔雲滙第一期，引入各式優惠重推奏效，本月暫已錄得約144伙成交，吸金逾15億元。樓盤二期亦暫售約14伙，套現逾1.9億元。



市況升溫帶動發展商售樓成績豐收。華懋集團銷售部總監吳崇武直言，樓市交投相當暢旺，年初以來公司已售逾177伙，金額逾17億元。



該集團的元朗朗城滙年內已售100多伙，套現約10億元，開盤至今累積售出381伙，套現近30億元。項目下周將會再度加推，具加價空間，料本月可再沽逾百伙。同系屯門琨崙今年暫沽10伙，而薄扶林碧荔道全新項目，則有機會月內開售。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/