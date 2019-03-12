中國銀河國際：政策配合支持　A股長線看好

中國銀河國際研究部在東方產經「專家點評」專欄中表示，市場持續錄得大成交上漲，短期漲幅過快，對於過熱的投資者情緒，我們建議投資者保持審慎。由於當前市場仍是由情緒主導，雖有利淡消息影響，但整體環境較暖，且在符合預期背景下，投資者風險偏好出現分化，卻也更趨冷靜。總體而言，部分投資者對於短期行情的預期出現分化，但整體上較為一致地看好長線收益。



上周五A股錄得大成交下跌，券商、保險等非銀行類金融股領跌。在滬深兩市大幅下跌的同時，北上資金小幅淨流出，但滬深兩市有所差別，滬股通淨流出超過22億元(人民幣‧下同)，深股通淨流入超過10億元，在投資者情緒逐漸從過熱恢復冷靜後，市場在投資上出現分歧。



2月市場回暖，活躍度提升，上市券商淨利潤增速明顯，盈利超出預期。上周多隻券商股，領漲全市，然而受利淡消息影響，上周五多隻券商股均跌停。市場資金出現外流，這與之前漲幅過快，與實際經營情況脫離進而調整所致，近期處於風口的非銀金融板塊，資金開始流出，未來可能有所調整，建議謹慎。



上周兩會開幕，國務院總理在政府工作報告中提出，今年將減稅2萬億元，穩步推進房地產稅立法，加大提效積極財政政策，赤字率擬按2.8%安排，高出去年預算0.2個百分點；擬安排地方政府專項債券2.15萬億元，較去年增加8,000億元。通過超預期的減稅降費及繼續着重對小微、民企信貸的投放，充分激發市場主體活力。



同時，科創板權限開通正式進入實現階段，二十餘家券商預約人數超過10萬人，值得關注。現時正值兩會召開期間，接下來是否會有更多積極政策利好，值得關注。建議關注軍工、農林牧漁、計算機板塊，同時關注混改進展。



當前仍是寬鬆信用初期，產出水平是否回升、基本面是否恢復、貨幣政策及投資活動的傳導效果，仍需繼續觀察，現時基本面未見拐點，大牛市可能沒有那麼容易出現。而且，節後A股的快速反彈，加快了資金的消耗，在基本面和政策的驗證期，以北上資金為主的反彈減弱，結構上出現分歧，短期建議保持謹慎樂觀。不過，由於投資者一致預期基本面轉捩點將於今年出現，加上政策方面利好，故長期看好A股行情。

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