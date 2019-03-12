中信銀行(國際)：經濟前景轉差　歐元受壓

中信銀行(國際)在東方產經「專家點評」專欄表示，上周四歐洲央行議息維持三大關鍵利率不變，但基於經濟持續疲弱，宣布將於9月開始推出新一輪為期兩年的定向長期再融資操作(TLTRO)放寬銀根，同時將延遲加息到明年。



歐央行的政策立場意外寬鬆，拖累歐元匯價顯著受壓，兌美元曾跌穿1.12水平，低見1.1180，為2017年中以來最低。歐央行調低歐元區經濟和通脹預測，將今年經濟增長預測由1.7%調低至1.1%。



上周美國公布的2月非農業新增職位遠遜預期，新增職位僅2萬個，是2017年9月以來最低的數字，遠低於市場預期增加18萬；而私人部門職位增加2.5萬個，亦低於預期增加17萬。不過，上月失業率和平均時薪都好過市場預期，上月失業率上月失業率為3.8%，為三個月低位；而上月平均時薪按月升幅加快至0.4%，按年升幅加快至3.4%，升幅是2009年4月以來最大。美國數據參差，限制美匯指數表現，在三個月高位97.70回落。



上周美國聯儲局主席鮑威爾表示，目前不急於調整利率，而歐央行亦決定延緩加息，並準備為市場注入更多貨幣刺激，經濟前景面臨的風險仍偏向下行。技術層面上，歐元兌美元目前上方阻力位在1.1280，而下方支持位在1.1175附近，如跌穿則有機會下試1.11水平。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

