龔成：儲錢是投資基本步

財經作者龔成在東方產經「專家點評」專欄表示，賺錢真係有好多方法，今次分享的方法絕不鼓勵大家做(因為涉及犯法行為)，但當中的思維概念，就好值得再分享。



某位身家過億的「鳳樓天后」，坐擁7個物業，其中4個劏成22個劏房鳳樓，並向旗下廿四小時接客的鳳姐抽佣，單計經營鳳樓，她已月入60萬元。



到儲夠錢後，又再購入區內唐樓買單位，將其改成鳳樓，擴大經營版圖。如滾雪球般，身家不斷增加，並將多餘的現金投資名錶、金飾及豪宅保值，最終坐擁億元身家。



首先她的行為是犯法的，各位切勿以身試法，同時大家亦要謹記潔身自愛，致富是有很多方法的。但我想講的是，她的致富方式除了犯法及行業的因素外，其他的地方都很值得我們學習，你亦可將其致富模式應用在你身處的行業之上。



首先，她死慳死抵不停儲錢，以累積啟動資金。很多人因儲得少錢而寧願不儲錢，但其實初期的儲錢很重要，因為這筆錢會愈滾愈大。



下一步就是投資，她將這些儲得的啟動資金投資於物業，開始產生錢搵錢的複息效應。接着她升級做老闆，若她只停留在職級別，她的財富將會是有限的，因為一個人搵錢，永遠都不及幾十人幫你去搵錢。



然後她將生意及投資愈滾愈大，產生出更大的複利息財富效應。當她有剩餘資金後，她不會單純地持有現金，而是投資於名錶、金飾及豪宅等，令資產得以保值及增值，最終滾出億元財富。

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