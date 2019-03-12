【市前重點睇】道指收升200點　紐油重上57美元

●美匯指數跌至97.2水平，港匯又觸及7.85，離岸人民幣(CNH)升至6.728，圓匯回至111.2，英鎊漲至1.325，歐元衝至1.127。金價回落至1,293美元。布油紐約市急插並失守66美元，紐油重上57美元。道指期貨升近百點。俗稱「黑期」新加坡港股場外期指飆逾300點。



●英國首相文翠珊與歐盟委員會主席容克發布聯合聲明，英國與歐盟同意就脫歐協議作出具法律約束力的修訂。英國政府表示，這將強化和改善脫歐協議，周二將提交議會進行投票，英鎊應聲大漲。



-容克發布關於英國脫歐修訂協議細節的函件，稱英國必須不遲於5月23日脫歐，否則舉行選舉。



●白宮發言人桑德斯表示，中美領導人峰會日期尚未敲定；參議院少數黨領袖舒默表示特朗普不應簽署軟弱的中國協議。



●道指收市倒升200點或0.79%，報25,650點，全日波幅453點。標指收報2,783點，升40點或1.47%；納指收報7,558點，升149點或2.02%。 https://bit.ly/2XQAX5O



-波音737 Max 8客機5個月內涉及兩宗空難，多家航空公司宣布停飛該款客機；股價曾瀉逾13%，收市跌幅收窄至5.3%，仍創2018年10月29日以來最大單日跌幅。



-蘋果公司宣布將在3月25日舉行特別活動，料將推出原創視頻節目服務和新聞服務；股價升逾3%創超過3個月以來新高。



●港股ADR指數收報28,644點，升141點或0.49%。



●美國10年期國債孳息率升1.08個點子，報2.6393厘。



●美國1月份零售銷售回升0.2%，好過預期，但去年12月跌幅由原本1.2%修訂至1.6%。



●特朗普發布4.7萬億美元的2020財年預算計劃，料將在國會受阻。預算計劃擬削減常規非國防自由支配支出540億美元，並增加國防開支，增加86億美元用於建設邊境牆。



●紐約4月期油收報每桶56.79美元，升72美仙或1.3%；布蘭特5月期油收報每桶66.58美元，升84美仙或1.3%。



-沙特阿拉伯計劃減少原油出口量至每日700萬桶，刺激國際油價升至本月高位。



●國際金價在每安士1,300美元的心理關口有阻力，紐約4月期金收報1291.1美元，跌8.2美元或0.6%。



●英國富時100指數升0.37%，收報7,130點；德國DAX指數升0.75%，收報11,543點；法國CAC指數升0.66%，收報5,265點。



●德國財長暗示政府正參與德意志銀行和德國商業銀行之間的非正式合併談判。



●歐洲議會對近期有關中國公司開發的5G設備可能被嵌入「後門」的指控表達深切擔憂，將強調保護5G網絡免遭入侵、全面強化網絡安全的必要性。



●報道指美國警告德國政府，華為參與5G建設則削減兩國訊息共享。



●中國煤炭運銷協會引述消息稱，澳煤卸貨趨嚴將至少控制到5月份。



●英偉達同意以69億美元收購晶片製造商Mellanox Technologies，進軍數據中心組件市場。



●美團點評第4季度營收幾乎增長1倍，但淨虧損擴大57%，達到34億元人民幣，因旅遊和自行車共享業務的盈利能力下降。



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