【股民熱話】香港股民不能沒有的一隻股…

香港經濟既以金融業為重要支柱，而香港金融業賴以生存的，乃服務中國經濟，向外資提供投資中國市場的安全平台。今年，除了MSCI明晟之外，還會有多家國際指數公司將A股納入指數系列，意味未來流入A股市場的海外資金將會持續增加。



不過，「一放即亂，一收即恐」，一直是內地股市弊病。隨着MSCI增加A股佔比，而A股期貨料快將在港試行，一來可以減低對內地市場的直接影響，二來無論在內地抑或外資眼中，現階段無論係香港的制度和監管，都比內地的可靠，將「賭場」暫設香港，有其道理。



正因如此，香港股民投資港股，長線組合不能缺少的的一隻股票，乃香港交易所(00388)。事實上，港交所在香港股票市場擁有壟斷性地位，當內地股市須要進一步對外開放市場，但又擔心本地制度未完善、本地投資者不夠成熟，市場一放即亂，最好的方法，是以試點形式在香港先行，配合內地股市改革開放，一步步來試水溫。



如是者，雖然香港出口、製造業都唔得，唯獨香港金融業可以背靠內地，長做長有。港交所股價較國際同業估值享溢價，不無道理。



對外資而言，香港的法治制度、專業服務、市場基建，仍是嘗試投資內地市場時值得依賴的一塊踏腳石。在未來十年，內地資本市場加快發展，相關的投資產品推陳出新，加快與國際市場接軌，開正香港最自豪的一瓣——國際化優勢，兩地金融市場轉趨活躍，港交所自然生意唔憂做。



此外，如果看好內地金融業發展，沒錯可以買內銀、內險同中資券商股，用不着買港交所，尤其股息率不是特別吸引。之不過，港交所就是勝在其非國企或中資背景的優勢，不直接受內地時刻在變的產業政策直接影響，又是一家能綜合受惠於兩地金融業氣氛景氣向好的香港公司。



展望未來，全球經濟環境不明朗，市場波動大，但只要股市交投維持，尤其得益於內地股市相關衍生產品交投逐步增加，則港交所的收益在波動市中亦能獲益。



若然看官相信今次內地股市起動係動真格，未來數年將有好的表現，雖然香港所面對的競爭可能會加大，但新增的機遇同樣可觀。以周一(11日)港交所證實與MSCI擬推出MSCI中國A股指數期貨為例，不但可以更好地迎合外資的口味，亦變相能與新加坡的A50指數期貨競爭起來。另一方面，外資參與A股，有了對沖的途徑，配合放寬外資准入的舉措，預計A股市場將會愈做愈大，港交所將得益不淺。



股價方面，該股周一報272.2元，3月底前受中美貿易談判消息影響，市況和其股價可能都會較為波動。作為參考，向下股價兩級支持分別在266元及240元，向上兩級阻力分別在280元及310元，長線可以考慮逢低收集這隻獨具優勢的中港金融股。





東方產經專欄作者 帥哥



港交所將推MSCI中國A股指數期貨

https://bit.ly/2Ce5aTb

─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

