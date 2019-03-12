中國建築向合營出售貸款資產　另發8億美元備用信用證

中國建築國際(03311)公布，其全資附屬CSCF向公司持有50%的合營公司Sunrise JV Limited出售、出讓及轉讓香港貸款資產，代價約為1.27億美元。另外，其全資附屬宏達向合營公司出售、出讓及轉讓中國貸款資產，代價約為3.56億美元。



公司亦與合營公司訂立協議，向其提供最高限額為8億美元的備用信用證融資，為其購買合資格資產提供資金，支付股東融資協議下的任何利息短缺(惟不包括償還任何本金)，以及支付其合營企業營運開支。公司於周一(11日)已向合營公司發出限額為8億美元的一份備用信用證。



出售事項所得款項將為公司新項目及現有項目的業務發展、償還及或再融資集團現有債務及一般企業用途提供財務支持。



合營公司為公司與Sunrise Cayman成立的合營企業，業務包括投資於各類金融資產，如債券、貸款、基金及債務等。



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