【空軍透視】建行反彈乏力有原因？

重磅股建設銀行(00939)早前遭南下資金拋售，其港股通由2月11日至3月4日連續16個交易日淨流出金額達86億元，股價升至250日線約7.1元屢次受阻。不過，近日「大媽」由賣轉買，3月5日至今的5個交易日合共錄得約22億元的淨買盤支持，惟該股依然反彈乏力，到底有何原因？



數據顯示，原來該股近日受到「空軍」青睞，其沽空比率連續5個交易日高企於24%以上，周一(11日)更升至35.3%的逾一個月高位，涉及沽空金額8.19億元。「北水」沽壓稍減，沽空卻轉趨活躍，難怪股價彈唔起。



該股1月初由7.22元低位展開反彈浪，惟始終未能收復250日線，近日即使有南下資金買盤支持，股價仍未能有所突破，若未來數日沽空持續高企，相信股價有機會進一步受壓，在未升穿7.1元阻力前，不宜多手博反彈。

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