英議會今投票　央行警告︰即使敲定脫歐協議　投資增速難大幅回升

英國央行貨幣政策委員Jonathan Haskel表示，即使英國政府本月敲定脫歐協議，英國的投資增速也可能不會大幅回升。



他表示，對於長期投資，脫歐協議可能還不夠。企業需要知道未來的貿易關係是什麼，是否有關稅同盟或自由貿易區，邊界將如何運作。任何過渡期都存在進一步的不確定性。他稱，「至少未來幾年，低投資前景似乎可能。」



英國首相文翠珊與歐盟委員會主席容克發布聯合聲明，英國與歐盟同意就脫歐協議作出具法律約束力的修訂，以確保英國不會被無限期地被困於後備方案安排中。



英國政府周二將就新脫歐協議提交議會進行投票。容克發布關於英國脫歐修訂協議細節的函件稱，英國必須不遲於5月23日脫歐，否則舉行選舉。

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