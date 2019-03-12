半導體行業起風雲！英偉達收購Mellanox推進數據中心業務

英偉達(Nvidia)同意以69億美元現金收購晶片製造商Mellanox Technologies，以進軍數據中心組件市場，每股收購價為125美元，溢價14%。



這是英偉達有史以來金額最大的一筆收購，公司創始人兼CEO黃仁勛表示，面對人工智能所需要處理諸如圖像識別之類的大量信息，數據中心比以往任何時候都重要，這種組合可以讓公司更快地創新。



過去5年，為應對成本上升與客戶萎縮的局面，整個半導體行業訴諸抱團取暖使行業格局發生改變。此次交易可能意味規模4,700億美元的半導體行業再度掀起整合。



加皇資本市場分析師Mitch Steves指，這可能再度在全行業掀起併購方面的討論；重要的是這筆交易具有積極意義，將對更廣泛的半導體行業產生更大影響。

－－－－－－





《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj







東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm