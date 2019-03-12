亞洲股市：日股飆逾300點　大日本製藥升逾3%

美股收升，其中道指漲200點；亞洲主要股市揚升，日本日經225指數早段抽升348點或1.6%，報21,473點。



板塊方面，地產及資訊技術股齊漲逾2%，金融股升1%。個股中，安川電機炒高逾4%，福岡金融、三井造船及大日本製藥全線升逾3%，日產汽車升1.1%。



連鎖藥局Sugi升逾2%。公司2月同店銷售按年增1%。



流行服飾零售商Shimamura削減全年營業利潤預測35%；股價仍升2%。



跨國原研製藥集團Daiichi Sankyo升1.8%。摩根大通將其評級由「中性」調升至「增持」。



南韓首爾綜合指數升20點或0.95%，報2,158點。興亞海運飆8%，東洋機電及永進藥業分別升4.5%及3.8%，三星電子升1.8%。



澳洲悉尼普通股指數升24點或0.4%，報6,288點。板塊方面，能源股升近1%，原材料股升0.8%，金融及地產股皆升0.2%。個股中，WiseTech Global升5%，Clinuveld製藥及Infigen能源同升3%。

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