OPEC指將續尋求能源投資　布油反彈至66.6美元

石油輸出國組織(OPEC)秘書長Mohammed Sanusi Barkindo表示，美國頁岩油產出，已經從OPEC及盟國(OPEC+)的石油減產協議以及隨之而來的油價上漲受益。



OPEC周一晚(美國中部時間)會見頁岩油勘探商，這是雙方連續第3年在IHS Markit年度會議CERAWeek期間會談，已成為OPEC與頁岩油生產商之間的非正式溝通渠道。



Barkindo又指，在美國之外，石油勘探缺乏投資資本。原油市場再平衡將是一個「正在取得進展的過程」，供應面調整將在2019年延續。OPEC將繼續與能源投資者磋商，原油市場朝着供需平衡取得進展。



另外，外電引述消息人士指，沙特阿拉伯4月份連續第2個月實施比商定規模更大的減產措施，據悉沙特向海外客戶供應的石油規模將不到每日700萬桶，比煉油廠所要求的規模低63.5萬桶。



布蘭特原油隔夜一度跌穿66美元，最新反彈至66.6美元水平，紐約油企56.9美元。



－－－－－－





《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj







東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm