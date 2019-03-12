恒指攻上28800　內險內房上漲　港交所飆逾2%

恒生指數在開市不久即衝上28800水平，高見28,843點，最新升316點或1.11%，報28,819點；國企指數升160點或1.42%，報11,436點。主板成交暫錄逾238億港元。



騰訊暫高見363元，最新升1.4%，報360元。其餘重磅股，友邦升1.5%；中移、滙控、建行升幅均在1%以內。



內險股全線向上，平保、國壽、新華保險、中國太平、中國再保險、中國財險、中國太保等升幅均逾2%。內銀同樣做好，中行、工行、交行、農行都升約1%。



內房發力，碧桂園漲逾2%；華潤置地升逾1%；新城發展創52周新高；恒達集團、寶龍地產、融創中國等升1%至3%。



汽車股開車，吉利汽車升逾2%；北京汽車、東風集團、廣汽集團等升1至2%。



港交所升幅擴大至逾2%，高見276.2元。





【09:21】【港股開市】騰訊漲2.3% 美團挫近4%

美股上揚，港股開市向好。恒生指數高開256點或0.9%，報28,760點；國企指數高開104點或0.93%，報11,381點。



五大重磅股向好，騰訊高開2.3%，升至363港元；友邦高開0.9%；中移高開1.02%；滙控高開0.1%；建行高開0.7%。



瑞聲科技、舜宇光學科技反彈，均高開2.7%，為表現最佳藍籌股。另外，創科實業高開1.7%；金沙中國高開1.9%；吉利汽車高開1.5%；中國生物製藥高開1.4%。



中資金融股，中行、工行、交行均高開；平保績前高開1.4%；國壽高開0.9%



港交所續升，高開1.4%。



美團點評績後，低開3.9%。公司第4季度營收幾乎增長1倍，但淨虧損擴大57%至34億元人民幣。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm