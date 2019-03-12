A股快報：滬綜指半日收升1.6%　兩市成交額逾6300億

中美談判就文本關鍵問題進行磋商；滬綜指再迫近3,100點關，早市高見3,077點，最終收升48點或1.6%，報3,075點；深成指升163點或1.69%，至9,868點，接近暫時高位；滬深300升53點或1.42%，至3,783點；創業板指數升48點或2.8%，報1,776點。



滬深兩市主板成交額逾6,300億元人民幣(下同)。



板塊方面，傳媒娛樂股領漲5.6%，次新股升2.5%，地產股漲2%，金融股升1.6%，水泥、有色金屬及船舶製造股全線升逾1%，飛機製造股升0.7%，釀酒股靠穩。



摩根士丹利預期，內地小家電行業將呈現長期可持續增長，予九陽股份及蘇泊爾增持評級，股價分別升0.4%及跌0.3%；予老闆電器與大市持平，股價升0.1%；給予華帝股份減持評級，股價跌0.7%。





【10:43】A股快報：滬綜指挑戰3100 傳媒娛樂股升勢勁

滬深4大指數目前升1至2%，滬綜指最新升44點或1.4%，報3,071點；深成指升124點或1.2%，至9,828點；滬深300升47點或1.2%，至3,777點；創業板指數升39點或2.3%，報1,767點。



板塊方面，傳媒娛樂股領漲5%，金融股升1.7%，地產及石油股齊升1.5%，生物製藥股升0.5%；而釀酒股跌0.6%。





【09:25】A股快報：滬綜指升22點 地產、金融及軍工股撐市

內地股市延續昨日升勢，滬綜指高開22點或0.73%，報3,049點；深成指高開62點或0.64%，至9,766點；滬深300高開28點或0.76%，至3,758點；創業板指數高開5點或0.3%，報1,733點。



板塊方面，傳媒娛樂股升1.5%，船舶製造股升1.3%，飛機製造股升1.1%，地產及金融股齊升0.9%。



電力物聯網相關概念股續受捧，遠光軟件、岷江水電及國電南瑞升停板。



新五豐及網宿科技低開9%。兩公司表示有大幅減持計劃。



上汽集團低開0.3%。公司2月銷量362,945輛，按年跌21.2%。

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