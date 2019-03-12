波音股價一度瀉13%　大摩指737 Max最糟糕情況是禁飛和整改

波音737 Max 8客機5個月內涉及兩宗空難，中國、巴西、墨西哥、阿根廷、新加坡等多家航空公司先後宣布停飛該款客機。波音股價周一在紐約市一度瀉13%；收市跌幅收窄至5.3%，收於400.01美元，仍創2018年10月29日以來最大單日跌幅。波音公司債務違約成本亦創3年來最大升幅，5年期信用違約掉期(CDS)擴大10個基點。



據報，波音正與美國聯邦航空管理局合作研究改進737 MAX機型所用飛行控制軟件，聯邦航空管理局將在4月前授權改進。



摩根士丹利分析師Rajeev Lalwani在最新客戶報告指，監管機構和其他各方還在努力尋找事故原因，未來幾天到幾周應該會有相關細節浮出水面，考慮到這是737 Max第2次發生空難，預計安全問題擔憂將引發一波動盪。最糟糕的情況是禁飛和需要採取整改，這會損害近期盈利能力，但報告仍維持「增持」評級，目標價為500美元。



Raymond James分析師Savanthi Syth預計美國、拉美或歐盟不會馬上要求該機型停飛。



Buckingham分析師Richard Safran指，最糟糕的情況是新一宗空難是由與MCAS系統無關的全新飛行控制系統問題引起的。這種情況下，波音可能需要2到4個月時間來開發和驗證臨時或永久的修復軟件並進行安裝。如果波音公司承認負有責任，航空公司就可能拒絕接收737機型，直到修復程序安裝好為止，這會導致該機型庫存積壓。但他認為波音不太可能願意中斷生產，然而投資者可能會假設波音無法實現2019年175億美元經營現金流的目標，給予「中性」評級，目標價為390美元。



波音737是全球最暢銷的商用飛機，第4代737為 Max系列7、8、9和10，於2017年首次亮相，廉航印尼獅航是第1家民航客戶。去年10月獅航610航班墜毀在印尼海岸，埃塞俄比亞航空302航班日前墜毀在亞的斯亞貝巴郊外。



波音推出Max部份原因為跟空中巴士的A320neo競爭，與早期的737分別是Max引擎更大，更加自動化，航程更長、更省油。據外電報道，在獅航墜機事件後，人們發現737 Max的軟件在某些情況下會自動將機頭下壓以防止失速；結果還發現，一些飛行員不了解該系統。但波音表示不該如此，並就如何手動取代飛機自動駕駛系統發布了進一步的指引。



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