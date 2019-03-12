異動股︰虧損擴大　美團點評急挫1成

美團點評(03690)虧損擴大，股價低開3.9%至56.6港元後，跌幅擴大至11.54%，低見52.1元；最新報55.15元，仍挫6.37%，成交金額逾7,559萬元。



公司公布，截至去年底止年度虧損1,154.77億元人民幣(下同)，按年擴大510%，收入按年增加92.25%至652.27億元；每股虧損42.4元，不派息。



期內，受公司估值大增影響，導致可轉換可贖回優先股的公允價值虧損達1,046億元，對比2017年度虧損151億元。



優先股公允值變動是新經濟公司常在上市前發行可轉換可贖回優先股來進行融資，籌集資金支持業務發展，持有優先股的投資者會選擇在公司股價上升後換股，造成國際會計準則上的帳面虧損，惟有關變動屬非現金項目，對公司實際營運並無重大影響。



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