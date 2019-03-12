【即市分析】下一個帶頭上升的板塊會係…

東方產經專欄作者司慕渢：內地A股上周五(8日)一度展開調整，惟昨日(周一)已收復三千點關失地，而港股亦重上28,500點水平。老實講，大升市都有調整市，暫可以平常心看待，靜候中美貿易談判的結果。



當然，大家都會有興趣知道，中、港股市整固過後，下一個帶頭領先的會是那一個板塊，好為新一浪作好部署。在芸芸中資重磅板塊中，建議大家關注內房股。(地產發展：https://bit.ly/2Ehm8P1 )



如今內地首要穩經濟，房地產市場雖未許加大調整，但也不能適度放鬆，以協助業者應對債務問題，免得會引發系統性風險，重擊投資信心。早前就傳出，近月深圳地區多家銀行下調首置及第二層樓的按揭利率。另有報道指，上海、北京、深圳、廣州等地出售住房享受減稅政策，即增值稅附加和印花稅稅率減半。顯見行業政策確有適度放鬆的迹象。



再看已公布的內房股2月份銷售表現。中國海外合約銷售額上升約28%；碧桂園(02007)增8%；富力地產(02777)升4%；雅居樂(03383)增28%。可見，今年以來開局銷售大致穩中有增，有助穩定板塊表現。



至於風險因素，市場關注內地加速制定房產稅法，但相信快極都要三、五年後的事，對眼前板塊影響不大。反而，年初開始當局主動維持市場流動性充裕，並全面降準，有助緩解房企的債務壓力。首季見到一、二線城市的二手交投有復甦迹象，去庫速度及平均價均有改善。隨着中美貿易談判快將明朗化，各項穩增長的措施逐步收效，次季房企有望順水推舟，加快推盤讓資金回籠，故若看好中、港兩地股市景氣，內房股確是值得押注的一個重點板塊。



選股方面，一如以往的主張，以有國資背景的大型內房入手，首選仍是中國海外(00688)及華潤置地(01109)。此外，內地股市交投暢旺，造就財富效應，以及內地住宅租賃市場規範化發展，皆有利樓市長遠穩健發展。物業服務股是風險相對低但卻擁有穩定收益基礎的房地產類別股份，不少是靠大型房企的中海物業(02669)。如碧桂園服務(06098)、綠城服務(02869)、雅生活服務(03319)、祈福生活(03686)、彩生活服務(01778)及中奧到家(01538)等，都值得從中發掘長線佳選。(物業服務板塊表現：https://bit.ly/2NT08Qd )



打救內房？深圳多家銀行減按息

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京滬等城市據報下調住宅交易部分稅費

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