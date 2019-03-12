二手成交：海堤灣畔海景戶956萬元微減易手

利嘉閣地產高級分區董事關騰達透露，市場新近錄得東涌海堤灣畔2座低層G室成交，單位實用面積約845方呎，建築面積約1,124方呎，採三房套連工人房套間隔，座向東北，外望可享機場海景。單位原開價960萬港元放售，經議價後微減3.2萬元或約不足1%，最後以956.8萬元沽出，折合實用面積呎價約11,323元，建築面積呎價則約8,512元。



據悉，原業主約於2003年10月，以約204.6萬元買入上述單位，持貨約16年，現轉手帳面獲利約752.2萬元，賺價約3.7倍離場。



海堤灣畔今月暫錄4宗成交，平均實用面積呎價約11,373元。現時屋苑三房單位放盤約有15個，最低入場費由約960萬元起。



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