【即市分析】四大理由撐起騰訊

東方產經專欄作者帥哥：美股隔晚先跌後升，港股今日(周二)借機再發力，一眾藍籌重榜股都升得唔錯，中國移動(00941)即市升1.2%，友邦保險(01299)升1.8%，滙豐控股(00005)升0.3%，而騰訊控股(00700)則升1.3%，唔通今次股王終於要發威？



從基本面睇，騰訊今次再次領軍衝上的機會唔細，主因有幾個：首先，早前大市回調之際，科網及軟件股都冇乜點跌，盡顯防守力，如果板塊氣氛持續向好，咁作為龍頭的騰訊又點會弱？



其次，大行瑞信最新報告指，騰訊上周三(6日)發布手遊《完美世界》，而該遊戲在3月6日至9日於蘋果iOS遊戲下載榜居首位，考慮到遊戲之知識產權已在中國逾10年歷史，估計該遊戲令市場感到驚喜，故維持騰訊「跑贏大市」之投資評級，目標價411元。



再者，國家廣電總局早新公布的第8批遊戲，其中集團的《尋仙2》獲批，若未來新遊戲審批速度加快，料市場將重估該股之盈利前景。



最後，近期大市氣氛好轉，資金雖然開始追尋落後板塊，惟若然指數要再上，作為重榜股的騰訊亦唔會坐定定，最少指數基金都要跟勢買貨，有利股價進一步上升。



由此可見，騰訊基本面有改善之餘，股價亦乘勢起動，未來若有機會落番10日線約350元水平，似乎係唔錯的收集機會，大家不妨望多兩眼。

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