港股格局︰陳炳強建議29000點減持

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，隔晚美股風險胃納上升，多隻新經濟股表現亦不俗，對環球投資市場有利，故認為港股短期再上機會大。



不過，他提醒，近期市場關注經濟增長步伐放緩情況短時間內不可扭轉，加上中美貿易會談亦未見步入最後階段，因此相信29000點仍屬大阻力位，即使短暫企上，投資者亦都小心留意成交是否配合，宜採減持策略。



對於美團(03690)全年虧損較去年同期虧損大增5倍。陳認為，股價周二(12日)難以避免需向下，料50元會有初步技術支持，若可企穩以上水平，可作為中長線吸納。



油價方面，受沙地阿拉伯減產、以及油組及俄羅斯無意增產兩大因素支持，近期油價明顯受到支持，惟環球經濟增長步伐放緩，將窒礙油價繼續向上，預期油價將於現水平徘徊，進一步突破機會不大，油股升勢亦會受阻，料再上空間僅半成，建議投資者吼位先行獲利離場。

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