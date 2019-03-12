人民幣Hibor：隔夜息又漲至2.3厘　CNH高見6.71

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息大幅回升，重上2厘，至2.30厘；1、2星期及1、2個月拆息介乎2.52厘及2.96厘，3至12個月拆息由3.02至3.37厘。



12/3/2019

隔夜 2.30447厘

1星期 2.52850厘

2星期 2.67717厘

1個月 2.79633厘

2個月 2.96467厘

3個月 3.02500厘

6個月 3.14200厘

12個月 3.37617厘



11/3/2019

隔夜 0.69534厘

1星期 0.78429厘

2星期 0.93214厘

1個月 1.41464厘

2個月 1.55214厘

3個月 1.67179厘

6個月 1.92245厘

1個月 2.31214厘



人民幣兌美元回升，離岸人民幣(CNH)一度由6.7326，升至6.7157，最新報6.7180；在岸人民幣(CNY)亦由6.7234，升至6.7084，最新報6.7123。

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