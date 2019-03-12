人民幣Hibor：隔夜息又漲至2.3厘 CNH高見6.71
2019年03月12日 11:29
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(中新社圖片)
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息大幅回升，重上2厘，至2.30厘；1、2星期及1、2個月拆息介乎2.52厘及2.96厘，3至12個月拆息由3.02至3.37厘。
12/3/2019
隔夜 2.30447厘
1星期 2.52850厘
2星期 2.67717厘
1個月 2.79633厘
2個月 2.96467厘
3個月 3.02500厘
6個月 3.14200厘
12個月 3.37617厘
11/3/2019
隔夜 0.69534厘
1星期 0.78429厘
2星期 0.93214厘
1個月 1.41464厘
2個月 1.55214厘
3個月 1.67179厘
6個月 1.92245厘
1個月 2.31214厘
人民幣兌美元回升，離岸人民幣(CNH)一度由6.7326，升至6.7157，最新報6.7180；在岸人民幣(CNY)亦由6.7234，升至6.7084，最新報6.7123。
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