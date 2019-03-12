【即市分析】蝕千億元　美團沽壓陸續有來？

東方產經專欄作者股博士：第二隻同股不同權股份美團點評(03690)昨日(周一)公布上市後首份成績表，因優先股估值變動而錄得巨虧1154.93億元人民幣(下同)，破港股虧損紀錄，上年同期則蝕189.17億元，股價今早(12日)逆市急挫，現跌8.4%報53.9港元。



集團去年9月以69港元招股價上市，上市初期股價見過高位74港元後，就掉頭反覆向下，直至近月始跟隨大市反彈。雖然集團去年度收入達652.27億元，按年增長92%，但虧損擴大至逾千億，按非國際財務報告準則，期內經調整虧損淨額亦由28.5億元，擴大至85.2億元。另外，集團第4季餐飲外賣收入按季跌1.48%；毛利率為13.4%，亦較上一季跌3.2個百份點，外賣業務有放緩迹象。



雖然績後有大行仍力撐，股價跌幅尚算溫和，但值得一提的是，投資者及基石投資者半年解禁期將於下周三(3月20日)屆滿，可能有低價貨源禁售完結後沽貨套現，睇番另一隻同股不同權股份小米集團(01810)，早前禁售期後亦因股東拋售而受壓，股價七日內跌兩成，至今仍未能擺脫弱勢，投資者應提防美團或會步小米後塵。



該股近日反彈至64港元水平，升勢無以為繼，在業績遜色拖累下，股價更掉頭回落，並已失守多條平均線，技術走勢轉差。有貨在手的投資者不妨先行沽貨離場，以防沽壓陸續有來，有意博反彈亦宜另作他選。

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